الرياضة
11 فريقا ببطولة الشاوية دكالة للقاعة
أعلن 11 فريقا لكرة القدم داخل القاعة مشاركته في البطولة الجهوية لعصبة الشاوية دكالة، التي تقرر انطلاقها الأسبوع المقبل. وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين، تضم الأولى ستة فرق، هي الدفاع الحسني الجديدي ونهضة الزمامرة والاتحاد الأزموري والشرف الجديدي وريال مولاي عبد الله والرجاء الجديدي، بينما تتكون المجموعة الثانية من خمسةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا