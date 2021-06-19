الرياضة
رجاء الشابي على محك بيراميدز
الفريق الأخضر سافر إلى مصر بأغلب نجومه يجدد الرجاء مواجهته لبيراميدز المصري، غدا (الأحد)، بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، لحساب ذهاب نصف نهاية كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، في الساعة الثامنة بالتوقيت المغربي. وسبق للفريق الأخضر مواجهة بيراميدز في دور المجموعات، إذ فاز عليه ذهابا وإيابا بخمسة أهداف لصفر، ضمنأكمل القراءة »
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