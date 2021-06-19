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كازابلانكا “بين البارح واليوم”
الباحث لعروس يستعيد عادات وماضيا تعايش فيه اليهود مع المسلمين والهنود مع الطاليان واليمنيين لم يعد حال البيضاء يسر عدوا ولا حبيبا، ولا مقيما بها ولا عابرا. معظم من يتحدث عنها يطلق تنهيدة من الأعماق، وهو يستحضر ماضي المدينة مقارنة مع حاضرها. «كازابلانكا» التي كانت إلى حدود الأمس مدينة بصيتأكمل القراءة »
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