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العثماني: التعليمات الملكية خلفت صدى طيبا لدى المغاربة المقيمين بالخارج
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، لتسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى بلدهم الأم “خلفت صدى طيبا بين المغاربة المقيمين بالخارج وشجعت العديد منهم على زيارة بلادهم، رغم ظروف الجائحة والصعوبات التي عانوها طيلة فترة الجائحة في بلدان الإقامة”. وذكر بلاغأكمل القراءة »
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