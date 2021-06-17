أخبار وطنية ورياضية مثيرة في عدد الجمعة من جريدة الصباح

“صفقات لتهريب أموال إلى الخارج”… “تلاعبات ومراهنات تهز التنس”… “انتحار فتاة يفضح اغتصابات عمها”… “الولاية الثالثة وراء استقالة الرميد”… “حملة مبكرة بالكريدي”… “مصور “الصباح” يتعرض للمنع بالرباط”… “الجيش ممنوع من التمرن بالقنيطرة”… “كأس أوربا تنجو من حمام دم”… ملحق خاص بعنوان “مراكش… الحمراء تنبعث”… “صبر البنزرتي

ينفد”… “لجنة برلمانية تفضح مقالع “سرية”… وغيرها من الأخبلار الوطنية والرياضية المثيرة تجدونها في عدد غد الجمعة من جريدة الصباح.