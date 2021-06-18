وطنية
العنصر يعترض على “اتحاد الحركات”
راسل وزارة الداخلية للاعتراض على منح الحزب الجديد وصلا مؤقتا امتعض زعماء وقادة الحركة الشعبية، من إيـداع أشخاص ملف تأسيس حزب جديد، بوزارة الداخلية، يحمل اسم “اتحاد الحركات الشعبية”، لخلط الأوراق على مقربة من انعقاد موسم الانتخابات. ووزع الأشخاص المعنيـون بهذا الأمــر، نسخــة مـن تسلــم الوصــل المؤقت مـن مصالـح الداخليـةأكمل القراءة »
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