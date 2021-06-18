الصباح الفني
تسريب أغنية لمسلم والسرحاني
فوجئ جمهور الرابور مسلم والمغني أيمن السرحاني، بتداول مقطع من أغنية قيل إنها تجمعهما، كان من المتوقع أن يفرجا عنها خلال الأيام المقبلة. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، المقطع، بشكل كبير، إلا أن مسلم والسرحاني، اختارا التزام الصمت، دون أن يوضحا الأمر، ويقدما تفسيرات. وتساءل جمهور مسلم والسرحاني عنأكمل القراءة »
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