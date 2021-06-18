خاص
متاحف وأروقة في كل مكان
بعضها يعرفه السياح وزوار المدينة وآخر مغمور يحتاج إلى حملات تواصل يعتقد الكثيرون أن مراكش مدينة فرجة وبهجة ولهو، فحسب، غير أن أمورا كثيرة ساهمت في أن تكون المدينة، الوجهة السياحية الأبرز في المغرب، من قبيل وجود عدد مهم من المتاحف والأروقة الفنية، التي تزايدت بوتيرة كبيرة في السنوات القليلةأكمل القراءة »
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