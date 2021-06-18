خاص
العمران تستعد
أكد يوسف هاني، المدير العام المساعد لشركة العمران بتامنصورت، أن عدد المشاريع المبرمجة أو في طور البرمجة على صعيد المدينة الجديدة لتامنصورت تصل إلى 250 مشروعا، من ضمنها مؤسسات تعليمية، ومركز للوقاية المدنية، ومؤسسات إدارية ومساجد. وأضاف هاني، في تصريح سابق لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مشاريع السكن المنجزة علىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا