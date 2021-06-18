حوادث
إيقاف متشرد يهدد المارة بسكين
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية باليوسفية، أول أمس (الأربعاء)، من إيقاف متشرد يعرض حياة المارة للخطر. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن عملية الإيقاف جاءت استجابة إلى مجموعة من الشكايات، التي توصلت بها المصالح الأمنية والتي تفيد بأن هذا الشخص يتعمد إيذاء المارة، وينتقي النساء على الخصوص، ويعرضهن للتهديد بالسلاحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا