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حوادث

إيقاف متشرد يهدد المارة بسكين

منذ 5 دقائق
تمكنت عناصر الدائرة الأمنية الثانية باليوسفية، أول أمس (الأربعاء)، من إيقاف متشرد يعرض حياة المارة للخطر. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن عملية الإيقاف جاءت استجابة إلى مجموعة من الشكايات، التي توصلت بها المصالح الأمنية والتي تفيد بأن هذا الشخص يتعمد إيذاء المارة، وينتقي النساء على الخصوص، ويعرضهن للتهديد بالسلاحأكمل القراءة »


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