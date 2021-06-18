خاص
مراكش… الحمراء تنبعث
القطاعات المتضررة من كوفيد19 تنفض عنها الغبار بصعوبة والمهنيون يطالبون بتدابير حقيقية لتجاوز الأزمة تتنفس مراكش بصعوبة، لكنها تستمر في الحياة وتقاوم، بإرادة قوية في الانبعاث من جديد، ونفض غبار أزمة خانقة جثمت على الصدور منذ مارس 2020 وأصابت القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقتل. الكل هنا في عاصمة النخيل والأنوارأكمل القراءة »
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