الرياضة
اللاعبون ينقلبون على خليلوزيتش
خلاف مع زياش يكشف المستور ولاعبون يرغبون في إقالته ولقجع محرج دعا بعض لاعبي المنتخب الوطني فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى إقالة المدرب وحيد خليلوزيتش، بسبب تجدد الخلاف معه في كل تجمع إعدادي. وعلمت “الصباح” أن بعض اللاعبين المحترفين تحدثوا إلى لقجع عن رغبتهم في تغييرأكمل القراءة »
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