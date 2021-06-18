حوادث
القضاء يعزل رئيسي الوليدية والعونات
قضت إدارية البيضاء، الاثنين الماضي، في حكم قطعي، بعزل رئيس الجماعة الترابية للوليدية، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، كما قضت المحكمة بعزل نائبه الرابع ومستشار آخر بالجماعة ذاتها، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. وفي السياق نفسه، عزلت المحكمة ذاتها رئيس الجماعة الترابية للعونات،أكمل القراءة »
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