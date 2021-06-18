fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة على صفحته الخاصة في فيسبوك قال فيها “كلما ضاقت الدنيا، حضرت اللغة”. لمكيمل كتبت الممثلة مونية لمكيمل على “إنستغرام”: ” أسلوب السخرية والتنقيص والإساءة… رخيص لا يستخدمه إلا من فقد قيمة ذاته”. الركراكي كتب الممثل فريد الركراكي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقولةأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين

   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى