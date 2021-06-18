الصباح الفني
قالوا
الأعرج كتب الروائي الجزائري واسيني الأعرج تدوينة على صفحته الخاصة في فيسبوك قال فيها “كلما ضاقت الدنيا، حضرت اللغة”. لمكيمل كتبت الممثلة مونية لمكيمل على “إنستغرام”: ” أسلوب السخرية والتنقيص والإساءة… رخيص لا يستخدمه إلا من فقد قيمة ذاته”. الركراكي كتب الممثل فريد الركراكي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” مقولةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا