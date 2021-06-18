خاص
البرهومي: التغيير قادم
رئيس جماعة حربيل تامنصورت قال إن المدينة ستوفر الظروف المواتية للعيش قال اسماعيل البرهومي، رئيس جماعة حربيل تامنصورت، إن الجماعة حظيت ببرمجة مشاريع كبرى، سترى النور قريبا، مؤكدا في حوار مع “الصباح” أنها تسير نحو التغلب على معيقات التطور التي تواجهها. وفي ما يلي نص الحوار: ماذا تحضر الجماعة منأكمل القراءة »
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