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تلاعبات ومراهنات تهز التنس
وصلت ظاهرة التلاعب بالمباريات، والمراهنات الرياضية، إلى التنس المغربي، بعدما انتشرت في ملاعب كرة المضرب العالمية منذ سنوات. وحسب مصادر “الصباح”، فإن الجامعة الملكية المغربية للتنس توصلت بمعلومات خطيرة عن تورط ستة لاعبين في التلاعب بنتائج مباريات رسمية، إما بمقابل مالي بشكل مباشر، أو عن طريق المراهنات. وفور توصلها بهذهأكمل القراءة »
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