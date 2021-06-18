حوادث
انتحار طفل بتاونات بسبب “فري فاير”
فتحت مصالح الدرك بتاونات، تحقيقا في ظروف وحيثيات انتحار طفل عمره 12 سنة، شنقا بمنزل والديه حديث البناء في دوار اللبابرة بجماعة خلالفة على الطريق الوطنية رقم 8، لأسباب غامضة ويرجح أن تكون لها علاقة بإدمانه على لعب بعض ألعاب الفيديو خاصة “الفري فاير”. وأمرت النيابة العامة بتشريح جثة الهالكأكمل القراءة »
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