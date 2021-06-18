خاص
تامنصورت… مشاريع للإنقاذ
قطب جامعي ومسبح أولمبي ومستشفى وقاعات للتنشيط الرياضي وفضاءات جديدة للشباب إعداد: عادل بلقاضي (مراكش) على بعد حوالي 17 كيلومترا من مراكش، تقع المدينة الحديثة تامنصورت، على الطريق الوطنية رقم 9 في اتجاه آسفي والجديدة. المدينة دشنها جلالة الملك محمد السادس في دجنبر 2004، للتخفيف من الضغط السكاني على مراكش،أكمل القراءة »
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