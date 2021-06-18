خاص
البناء والإنعاش العقاري… الصمود الصعب
أكبر ضحايا الأزمة الصحية بالمدينة وضواحيها والمهنيون يطالبون بإجراءات استثنائية يعتبر قطاع البناء والإنعاش العقاري من أكثر القطاعات المتضررة جراء الأزمة الصحية، ما كشفته دراسة حديثة، أكدت أن القطاع يعتمد في مجمله على الاستثمار في الكراء واقتناء الأملاك الثانوية، “علما أن أغلب زبنائه هم من المغاربة المقيمين بالخارج، أو منأكمل القراءة »
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