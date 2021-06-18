خاص
الاستثمار في التنوع
لمسفر مدير المركز الجهوي للاستثمار قال إن الجهة اليوم أفضل حالا مما سبق أكد ياسين لمسفر، مدير المركز الجهوي للاستثمار، إن جهة مراكش-آسفي تتوفر على فرص استثمارية حقيقية، موضحا أن الاستثمار بالمنطقة لم يكن أفضل حالا من الوقت الحالي. أجرى الحوار: يوسف الساكت > كيف عاشت جهة مراكش أزمتها لأكثرأكمل القراءة »
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