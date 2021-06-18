حوادث
133 ملف غش بالامتحانات أمام القضاء
أمزازي: ضبطنا ساعة يدوية بكاميرا وبتقنية تسجيل عالية كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، إحالة 133 مترشحا على السلطات الأمنية، والقضائية، لمعاقبتهم طبقا للقانون، بتهمة الغش في امتحانات الباكلوريا، مؤكدا أنه لا تسامح مع «الغشاشين» لأنهم واعون بتبعات ذلك قانونيا. واستغرب الوزير من ضبط وسائل إلكترونية متطورة جدا، غير مسموحأكمل القراءة »
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