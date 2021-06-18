الرياضة
إريكسون يحدث ثورة في القوانين الصحية
حادثة اللاعب الدنماركي حركت الاتحاد الأوربي لمراقبة أكثر دقة للاعبين ستحدث واقعة الدولي الدنماركي كريستيان إريكسون، الذي نجا من موت مفاجئ قبل أيام، بعدما سقط أرضا خلال مباراة منتخب بلاده وفنلندا، في كأس أوربا، ثورة في قوانين الصحة، وعلاقتها بالرياضة. وأكد الاتحاد الأوربي وبعض الاتحادات الأوربية المحلية، نيتها إحداث تغييرأكمل القراءة »
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