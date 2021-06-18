حوادث
شركات وهمية للنصب على الحالمين بكندا
نشطت بعد فتح المجال الجوي واتصالات هاتفية لجذبهم مقابل ستة ملايين استغل محتالون رغبة مئات الأشخاص بالهجرة إلى كندا للنصب عليهم في مبالغ مالية تصل إلى 60 ألف درهم، ناهيك عن مبالغ أخرى، تتجاوز بكثير التكاليف المحددة لطلبات الهجرة، كما تقرها الجهات الكندية الرسمية. وأسس المحتالون أنفسهم شركات تدعي قدرتهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا