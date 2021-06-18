الرياضة
الجيش ممنوع من التمرن بالقنيطرة
الفريق يعول على حصة بالملعب البلدي قبل مباراة المولودية رفضت الشركة المكلفة بصيانة عشب الملعب البلدي بالقنيطرة، طلب الجيش الملكي، بإجراء حصة إعدادية فوق أرضيته، اليوم (الجمعة)، استعدادا للمباراة التي تجمعه بالمولودية الوجدية، غدا (السبت)، لحساب الجولة 22 من البطولة. وعلمت “الصباح”، أن شركة صيانة عشب الملعب البلدي بالقنيطرة رفضتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا