خاص
قطـاع المقاهـي والمطاعـم يعانـي
العلوي رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم قال إن الوضع سيزداد سوءا إذا لم تتحرك الجهات المعنية حسب محمد نجاح العلوي، رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بمراكش، فإن الوضع لا يبشر بخير بالنسبة إلى كثير من المهنيين، منبها إلى الأخطاء التي شابت قرارات وإجراءات تخص المدينة السياحية، كما عرج على مشروعأكمل القراءة »
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