الصباح الفني
“شوفي كي وليتي” جديد السيمو وأمير
يستعد الفنانان الشاب السيمو والشاب أمير، لإطلاق عمل غنائي جديد يحمل عنوان “شوفي كي وليتي” الأسبوع المقبل على قناتهما الرسمية على “يوتوب”. ويؤدي الشاب سيمو والشاب أمير “شوفي كي وليتي” على إيقاعات موسيقى شرقية و”أفرو تراب”، وهي عمل من كلمات الشاب أمير، ومن ألحان وتوزيع زيكو لبرود، بينما تولى إخراجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا