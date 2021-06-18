حسابات أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي، تعج بحسابات لأشخاص يدعون الخبرة في مجالات متعددة، من بينهم مستثمرون في العملة، وأشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم متخصصون في التجميل، أو أطباء نفسيون، ويغدقون على متابعيهم بكم هائل من المعلومات والنصائح، التي تغيب عنها الدقة في أحيان كثيرة. ويستهدف هؤلاء الأشخاص فئة الشباب، باعتبارهاأكمل القراءة »
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