الصباح الفني
البهاوي يفرج عن “سولو دموعي”
تكلف بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها لتكون مناسبة لمسلسل يحمل الاسم ذاته أفرج المغني زهير البهاوي، بعد تأجيلات كثيرة، عن أحدث أعماله الفنية، ويتعلق الأمر بأغنية تحمل عنوان “سولو دموعي”، تعتبر “الجينيريك” الرسمي لمسلسل يحمل الاسم ذاته، سيبث على شاشة قناة “إم بي سي5”. وتكلف البهاوي بكتابة كلمات الأغنية وتلحينها أيضا،أكمل القراءة »
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