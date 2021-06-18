خاص
مشاريع ملكية لتحسين الجاذبية
اعتمادات مالية مهمة لبرنامج الحاضرة المتجددة أنجزت منه مشاريع وأخرى أوشكت على الانتهاء إعداد: محمد العوال (مراكش) ظلت مراكش، ضمن صلب الاهتمام الملكي، منذ عقود خلت، فكتب التاريخ، لازالت تحتفظ بالعديد من المبادرات والتدابير التي اتخذها الملوك العلويون من أجل تحقيق الازدهار والرقي لهذه المدينة وسكانها. وتتواصل العناية الملكية بهذهأكمل القراءة »
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