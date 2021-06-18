خاص
عـاصـمـة الأنـوار
مواعد سنوية دولية ثابتة في السينما والمسرح والفنون الشعبية والضحك مراكش هي الثقافة أيضا والإشعاع الفني والموسيقي والمسرحي، وهي حاضنة الملتقيات العالمية في السينما والفنون الشعبية والكوميديا والفيلم القصير، من خلال مواعيد سنوية ثابتة، علقتها، على نحو مؤقت، أزمة كوفيد 19. يوسف الساكت فقط فيروس قاتل استطاع وقف دوران مهرجانأكمل القراءة »
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