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صندوق خاص للإقلاع السياحي
بنطاهر رئيس المجلس الجهوي للسياحة طلب الانتقال إلى إنعاش التشغيل بالنسبة إلى حميد بن طاهر، رئيس المجلس الجهوي للسياحة، فإن نجاح الإدارة الصحية للأزمة الوبائية أمر مفروغ منه، وعليه وجب الانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إعادة الإطلاق وإنعاش التشغيل. وفي ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: يوسف الساكت > بعدأكمل القراءة »
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