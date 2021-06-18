الرياضة
أزمة بين “الواف” ولاعبيه
صرف المكتب المسير للوداد الفاسي راتب شهر ومنح ثلاث مباريات للاعبين الثلاثاء الماضي، بعد توصله بمنحة الجامعة الملكية لكرة القدم، والمقدرة ب 100 مليون. ويطالب اللاعبون بمنح ثماني مباريات، وراتب شهرين ومنح التوقيع كاملة. وحسب مصدر مطل، فإن لاعبي “الواف” صدموا بقرار المكتب المسير بالاكتفاء بصرف منح ثلاث مباريات، وعدم الوفاءأكمل القراءة »
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