الرياضة
كأس أوربا تنجو من حمام دم
الأمن الإيطالي يبطل مفعول قنبلة قرب ملعب «الأولمبيكو» قبل مباراة إيطاليا وسويسرا ذكرت صحيفة «كوريير ديلو سبورت» الإيطالية، أن الأمن أفشل مخططا إرهابيا بتفجير ملعب «أولمبيكو»، بالعاصمة روما، أول أمس (الأربعاء)، قبل مباراة منتخب إيطاليا وسويسرا، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس أوربا. وأوضحت الصحيفة أن رجال الأمن تلقوا تحذيراأكمل القراءة »
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