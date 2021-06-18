الأولى
حملة مبكرة بـ”الكريدي”
استعرت دعاية المجالس المنتخبة المنتهية ولايتها، وتحولت شوارع المدن وأحياؤها وساحاتها العمومية إلى أوراش أشغال على بعد أشهر قليلة من استحقاقات الصيف، مع أن أغلب تلك المشاريع ممولة بـ”الكريدي”، بالنظر إلى أن الداخلية هي الممول بواسطة صندوق التجهيز الجماعي. ولم تنطل الخطة الدعائية المتحكم فيها عن بعد على الناخبين، إذأكمل القراءة »
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