الصباح الفني
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منع الهاتف عن رافضي التلقيح قرر إقليم البنجاب، أكثر مقاطعات باكستان اكتظاظا بالسكان، مكافحة التردد في أخذ اللقاحات المخصصة للوقاية من “كوفيد- 19″، عبر تهديد. ولوحت سلطات الإقليم بحظر خدمة الاتصالات بالهاتف المحمول لأي شخص يرفض التطعيم، وفقا لتقرير نقلته شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية. وجاء قرار إصدار التهديدأكمل القراءة »
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