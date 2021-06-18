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منذ دقيقتين
سينما أعلنت شركة “وارنر بروس” المنتجة لفيلم “the batman”، الذي يشارك في بطولته روبرت باتينسون، عدم عرضه هذا العام، وتأجيله إلى 2022، رغم أنه تقرر سابقا عرضه في 1 أكتوبر 2021، ليجري تأجيل عرضه إلى 2 مارس 2022. وتدور أحداث الفيلم، حول “بروس وين” المعروف بالرجل الوطواط، في السنة الثانيةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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