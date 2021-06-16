هنية: زيارتي للمغرب تأتي في ظل رعاية ملكية

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، إن الزيارة التي يقوم بها للمغرب، تأتي في ظل رعاية ملكية، و”باحتضان الشعب المغربي الأصيل، الذي ننظر إليه بكل مكوناته عمقا استراتيجيا لقضيتنا وأقصانا”.

وأوضح هنية في كلمة ألقاها في حضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في حفل استقباله بالرباط، أن “جدول الزيارة يضم لقاءات واجتماعات”، متمنيا أن تكون لهذه الزيارة النتائج المرجوة.

وقال هنية، “أحمل للمغرب الشقيق ملكا وشعبا وأحزابا تقدير الشعب الفلسطيني. هذه الزيارة تأتي برعاية من جلالة الملك، وباحتضان من الشعب المغربي العزيز”.

وأضاف، “تلقينا هذه الدعوة الكريمة قبل شهور لكن شاء الله أن تأتي في هذا التوقيت غذاة الانتصار العظيم الذي حققته المقاومة الباسلة في جولة من جولات صراعها مع العدو البغيض”.

وعن الزيارة قال، “إنها زيارتي الأولى للمغرب، البعيد جغرافيا ولكن يبقى في تماس مباشر مع القدس في الماضي والحاضر”.