حوادث
محاكمة متهمين بالقتل
أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، النظر في ملف ثلاثة أشخاص توبعوا من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، إلى 13 يوليوز المقبل لاستدعاء بقية المصرحين. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بسيدي بوزيد، أن أحد الأشخاص تقدم أمام رئيس المركز الترابي، مخبرا إياهأكمل القراءة »
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