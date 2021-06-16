مجتمع
أرباب الحافلات يتمردون على الداخلية
مهنيون يقاضون عاملا ويعودون للعمل رغم استمرار إغلاق ״ولاد زيان״ بلغت درجة التوتر بين مهنيي النقل الطرقي، ووزارة الداخلية مستويات حادة، بسبب إغلاق أكبر محطة طرقية بالمملكة، بعد حادثة “الهروب الكبير”، لمناسبة عيد الأضحى للعام الماضي، التي أدت إلى انتشار غير مسبوق لفيروس كورونا، وهو ما فرض على الداخلية، توخيأكمل القراءة »
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