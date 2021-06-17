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“العطلة ها هيا… لفلوس فيناهيا”
تداعيات الوباء على القدرة الشرائية للأسر جعلتها تقف حائرة أمام كيفية تدبير الموسم الصيفي بعد حرمانها من العطلة الصيفية السنة الماضية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية والمادية الصعبة التي تعيشها الأسر بسبب تداعيات الوباء على مستوى معيشتها وقدرتها الشرائية، تقف العديد من الأسر والعائلات حائرة أمام سؤال: كيف يمكن تدبير العطلةأكمل القراءة »
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