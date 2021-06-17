وطنية
الإبراهيمي: يجب تطوير لقاح “كوفيد 19” وطنيا
قال البروفيسور عز الدين الابراهيمي، مدير مختبر البيوتكنولوجيا بكلية الطب والصيدلة بالرباط، إنه من الضروري تطوير لقاح مضاد لفيروس كوفيد 19، بمختلف المختبرات الوطنية. وأوضح الإبراهيمي، على هامش لقاء علمي نظم، أول أمس (الثلاثاء) بالرباط، تحت شعار “أي إستراتيجية لما بعد كوفيد 19 في أفق تطوير لقاح بالمغرب؟”، أن تكلفةأكمل القراءة »
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