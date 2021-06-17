وطنية
بنشعبون يحد من فوضى معدلات الفائدة
المصادقة بالإجماع على تسقيفها ووزير المالية يؤكد أن تطبيق حد أقصى يروم حماية المستهلكين صادق مجلس النواب، في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، بالإجماع على تسقيف معدلات الفائدة، أحد الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المتمم للقانون رقم 103.12، المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها. وأوضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والماليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا