حوادث
السجن لراشق أمنيين بقنينات
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا قرارها القاضي بإدانة متهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة والعنف والتهديد بواسطة السلاح الأبيض في حق موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وحيازة السلاح في ظروف من شأنهاأكمل القراءة »
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