الرياضة
رسالة رياضية: كرة نسوية
يصعب وضع تفسير منطقي لما يحدث داخل كرة القدم النسوية، بسبب ارتفاع الملفات المعروضة على أنظار لجنة الأخلاقيات، بعد أن قررت جامعة الكرة الانتقال إلى الاحتراف، وتخصيص منحة مغرية للأندية. فكيف يعقل أن تعرض العديد من ملفات النصب والاحتيال، في الوقت الذي خصصت فيه جامعة الكرة 120 مليون سنتيم لأنديةأكمل القراءة »
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