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عائشة بن أحمد في “لعبة نيوتن” لقي الدور الذي جسدته الفنانة عائشة بن أحمد في مسلسل “لعبة نيوتن” نجاحا كبيرا، وشاركت في بطولته مع النجمة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج. وأكدت عائشة بن أحمد أن أصعب مشاهدها كانت مع الفنان سيد رجب، ومن بينها مشهد مواجهة «بدر» ل»أمينة» بتأخرأكمل القراءة »
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