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Egyptian film star Laila Elwi poses for pictures at the opening ceremony of the 39th Cairo International Film Festival in the Egyptian capital, late on November 21, 2017. / AFP PHOTO / MOHAMED EL-SHAHED
عائشة بن أحمد في “لعبة نيوتن” لقي الدور الذي جسدته الفنانة عائشة بن أحمد في مسلسل “لعبة نيوتن” نجاحا كبيرا، وشاركت في بطولته مع النجمة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج. وأكدت عائشة بن أحمد أن أصعب مشاهدها كانت مع الفنان سيد رجب، ومن بينها مشهد مواجهة «بدر» ل»أمينة» بتأخرأكمل القراءة »


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