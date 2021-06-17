حوادث
الحبس لموظفة نعتت قاضيات بـ ״الكسالات״
اتهمتهن بالارتشاء والسب والقذف في 21 عبارة قدحية وقضاة المحكمة الإدارية تخلوا عن متابعتها أدانت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء الاثنين الماضي، متصرفة من الدرجة الثانية بالمندوبية الإقليمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على صعيد عمالة الصخيرات تمارة، بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية لفائدة خزينة الدولة، بعدما كالت لقاضيات بالنيابة العامة بالمدينة،أكمل القراءة »
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