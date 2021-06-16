برنامج ”انطلاقة” لدعم وتمويل المقاولات محور ندوة تكوينية ببني ملال

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة، أمس (الثلاثاء)، لقاء تكوينيا حول البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة” لفائدة المقاولات الناشئة وحاملي المشاريع الراغبين في الولوج إلى التمويلات البنكية. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقيات الشراكة التي تربط الغرفة بالمركز الجهوي للاستثمار ومجموعة التجاري وفا بنك عبر آلية دار المقاول.

وتم خلال هذا اللقاء، الذي أطره محمد ياسين ومحمد الزوين عرض ومناقشة المحاور الرئيسية لهذا البرنامج المتمثلة في التمويل المقاولاتي والدعم والمواكبة بالإضافة إلى الإجراءات الواجب إتباعها للاستفادة من البرنامج وأبرز الفئات التي يستهدفها.

كما تم التطرق لأهم مصادر التمويل الأخرى المتعلقة بتسهيلات الصندوق، السحب على المكشوف، الخصم التجاري، عقد تحويل الفواتير ، وقروض الاستثمار والإيجار. وألقت الأستاذة فاتحة تمزارتي من جامعة السلطان مولاي سليمان عرضا حول أهمية ودور تطوير مهارات المقاولين في مجال القيادة والتواصل وروح المبادرة وذلك من أجل تطوير قدراتهم على اتخاذ القرارات الصحيحة في مسيرة أعمالهم المهنية. كما شكل هذا اللقاء فرصة للإجابة عن تساؤلات المشاركين التي تمحورت حول إجراءات الاستفادة من المواكبة المالية في إطار هذا البرنامج، وعلى كيفية تطوير واكتساب أهم المهارات القيادية وعلى أفضل الطرق لتطوير مهارات التنظيم والتفكير الاستراتيجي.