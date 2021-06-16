يونيسف المغرب تطلق سلسلة مواعيد للترافع بشأن قضايا حقوق الطفل

تطلق يونيسف المغرب، ابتداء من غد (الخميس)، سلسلة (#مواعيد_يونيسف 2.0)، من أجل الترافع بشأن القضايا المستجدة في مجال حقوق الطفل، وذلك احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لليونيسف، وضمن فعاليات حملة “وضع رؤية جديدة للمستقبل لكل طفل”.

وذكر بلاغ لليونيسف، اليوم الأربعاء، أن اللقاء الأول المخصص لموضوع “حقوق الطفل في مواجهة ندرة المياه” سيعقد يوم غد بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف.

وأضاف أنه بعد نجاح تجربة (#مواعيد_يونيسف2.0) خلال أزمة كوفيد 19 في 2020 على مستوى تعزيز قدرة الأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية على مواجهة الوباء وآثاره الجانبية، ستعرف النسخة الثانية من هذه المبادرة تطورا.

ونقل البلاغ عن جيوفانا باربيريس ، ممثلة يونيسف المغرب تأكيدها أنه “بقيمة مضافة قوية، ستتميز (#مواعيد_يونيسف2.0 ) بإطلاق سلسلة من اللقاءات ستركز على تبادل المعارف والترافع مع شركائنا بشأن مواضيع مستجدة وحاسمة لحقوق الطفل في المغرب” ، مضيفة أن هذه المواعيد “ستمنح الكلمة لخبراء من يونيسف وخارجها ، والشخصيات البارزة والمؤثرين والمشاهير بالإضافة إلى الأطفال والشباب أنفسهم كرواد للتغيير الإيجابي”.

وبخصوص الموعد الأول المقرر عقده يوم غد حول موضوع ندرة المياه وتأثيرها على حقوق الأطفال، قالت جيوفانا باربيريس “نعتقد أن أزمة المناخ وخاصة انعدام الأمن المائي له وقع مباشر على حقوق الطفل ، إلا أنه حاليا وعلى المستوى الدولي لا يعترف به كذلك بعد “، مبرزة أن هذا الموعد الذي سيشارك فيه خبراء مغاربة ودوليون بالإضافة إلى فاعلين محليين للتغيير يشكل فرصة للإسهام في النقاش والترافع بهذا الخصوص مع مختلف الفاعلين .

كما سيشكل هذا الموعد، يضيف البلاغ، خطوة إلى الأمام للمساعدة في تغيير الخطاب المتعلق بهذا الموضوع، من أجل أن تؤخذ بعين الاعتبار تداعيات تغي ر المناخ وانعدام الأمن المائي على حقوق الطفل كأولوية لدى صانعي القرار والأطفال والشباب والرأي العام على حد سواء، فضلا عن أنه سيمنح الأطفال فرصة الكلمة من أجل الترافع ، وسيكون في الوقت ذاته مناسبة للتعرف على الحالة الراهنة والتحديات والجهود المبذولة في المغرب فيما يتعلق بهذا الموضوع.