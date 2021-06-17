ملف الصباح
عروض فنادق بأسعار ملتهبة
من الواضح أن الوحدات الفندقية والمنتجعات السياحية، وباقي الأنشطة الاقتصادية، التي تدور في فلك السياحة، تلقت ضربة قوية، وضعت بعضها على حافة الإفلاس، وتسببت في أزمة للبعض الآخر، لكن بالمقابل فإن أغلب الوحدات الفندقية، لم تستوعب بعد البعد العام للجائحة، التي مست الجميع، وجعلت المواطنين يعيشون أزمات مالية، وهو ماأكمل القراءة »
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