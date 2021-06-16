أسواق
شيكات الأسفار رهان المهنيين
مشروع مرسوم لإقرار آلية لفائدة الأجراء ومطالب بتخصيص امتيازات جبائية لتحفيز المشغلينينتظر المهنيون إصدار المرسوم المتعلق بشيكات الأسفار، الذي ما يزال في طور التصديق. وسبق لوزيرة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية أن أعلنت أن الوزارة ستعمل على الإسراع في إصدار المرسوم، خلال تقديمها خطة الإنعاش السياحي التي تعتزم تنفيذها لإنعاشأكمل القراءة »
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